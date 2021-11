Nacional e Chaves empatam a um golo na Madeira

JN/Agências Hoje às 21:47 Facebook

O Nacional e o Desportivo de Chaves empataram, esta segunda-feira, (1-1) em jogo relativo à 11.ª jornada da Liga2, com os insulares, em inferioridade numérica, a chegarem à igualdade no período de descontos.

No Estádio da Madeira, no Funchal, numa partida onde o Desportivo de Chaves atuou toda a segunda metade e alguns minutos da primeira, com mais um jogador, o Nacional viu a sua recompensa pela resiliência colocada em campo na segunda metade chegar aos 90+3 minutos, com Bryan Róchez a obter o golo da igualdade.

O Desportivo de Chaves foi a equipa que entrou melhor e, logo aos cinco minutos, João Teixeira rematou com muito perigo, enquanto, do outro lado, um atraso de Alexsandro não foi dominado por Paulo Vítor, mas a bola saiu ao lado do poste.

Até que, aos 16 minutos, João Teixeira na cobrança de um livre direto, de grande execução técnica, inaugurou o marcador.

O Nacional reagiu de pronto e, três minutos volvidos, Paulo Vítor foi obrigado a aplicar-se, primeiro num centro de Vítor Gonçalves e na sequência, a um remate de João Camacho.

O Nacional tentava chegar à igualdade e, aos 33 minutos, Marco Matias rematou forte para uma defesa apertada de Paulo Vítor.

Todavia, aos 39 minutos tudo se complicou para o conjunto madeirense, com a expulsão de André Sousa, por acumulação de amarelos. Apesar dessa contrariedade, João Camacho ensaiou um potente remate que não saiu longe da baliza, aos 42.

Ao intervalo, Rui Borges procurou equilibrar, e ao mesmo tempo transmitir outra acutilância ao seu conjunto, fazendo entrar Witi para o lado esquerdo, Rafael Vieira para a defesa e Danilovic para o meio-campo, em detrimento de Francisco Ramos, Alhassan e Baiano, respetivamente.

O conjunto da casa ganhou, efetivamente, uma outra intensidade e acutilância e, aos 61 minutos João Camacho enviou a bola ao poste.

O Desportivo de Chaves procurava aproveitar a superioridade numérica e, quando na posse da bola, tentava, em rápidas transições, acercar-se da baliza do Nacional.

Mas, foi o Nacional a voltar a estar perto do golo, à passagem dos 70 minutos, na marcação de um livre, por Witi, ao qual Paulo Vítor correspondeu com uma boa defesa.

Os visitantes procuravam marcar de novo e sentenciar a contenda e, aos 78 minutos, Platini testou a atenção de António Filipe.

Até que o empate chegou, ao terceiro minuto de compensações, após uma recuperação de ​​​​​​​Mabrouk Rouai, que lançou Marco Matias, para este, com um centro milimétrico, solicitar Bryan Róchez, que não perdoou e restabeleceu a igualdade.