Nacional-Sporting já tem data

O encontro entre o Nacional e o Sporting, no Estádio da Madeira, adiado devido ao mau tempo no arquipélago, foi reagendado para esta sexta-feira, às 18 horas.

A partida que marcaria a abertura da 13.ª jornada da Liga estava marcada para esta quinta-feira, pelas 18.30 horas, mas o início foi retardado 30 minutos, sendo posteriormente adiado, com os clubes a acordarem disputá-lo nas 30 horas subsequentes, como ditam os regulamentos.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) a costa norte e as regiões montanhosas da ilha da Madeira estão sob aviso vermelho, o mais grave, devido à previsão de períodos de chuva ou aguaceiros fortes associados à depressão Filomena, que vigora desde as 18 horas desta quinta-feira e até às 3 horas de sexta.