Nacional-Sporting foi adiado

JN Hoje às 18:35, atualizado às 19:03 Facebook

Twitter

Partilhar

O encontro entre o Nacional da Madeira e o Sporting, desta quinta-feira, de abertura da 13.ª jornada da Liga, teve o início previsto para as 18.30 horas suspenso devido ao mau tempo que atinge a ilha da Madeira e foi, posteriormente, adiado após serem cumpridos os 30 minutos regulamentares.

O árbitro Manuel Mota, de Braga, mandou as equipas recolher ao balneário, retardando o início da partida 30 minutos, mas a depressão Filomena parece não dar tréguas no arquipélago e a partida acabou mesmo por ser adiada.

A data do encontro ainda não está definida. O regulamento diz que o jogo se deve realizar nas 30 horas subsequências ou em data a acordar por ambos os clubes.

Já no dia anterior o avião que transportava a equipa do Sporting falhou a aproximação ao aeroporto da Madeira, sendo desviado para Porto Santos, só conseguindo aterrar em Santa Cruz perto das 23 horas.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) a costa norte e as regiões montanhosas da ilha da Madeira estão sob aviso vermelho, o mais grave, devido à previsão de períodos de chuva ou aguaceiros fortes associados à depressão Filomena, que vigora desde as 18 horas desta quinta-feira e as 3 horas de sexta.