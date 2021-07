Nacional vence Boavista em jogo de preparação no Bessa

JN Hoje às 21:57 Facebook

A equipa axadrezada fez, este domingo, um treino de conjunto com o Nacional da Madeira, no Estádio do Bessa, para preparar a nova época.

Sem poder contar com alguns jogadores devido aos efeitos secundários provocados pela vacina contra a covid-19, o Boavista perdeu por 2-0.

João Pedro Sousa escolheu Alireza Beyranvand, Nathan, Chidozie, Porozo, Hamachem Javi García, Tomás Reymão, Berna, Gustavo Sauer, Tiago Morais e Diego Llorente para o onze inicial. Reisinho, Malheiro, Alexandre Moutinho, Bracali, Fran, Tomás Couto, Jeriel De Santis e Filipe Ferreira também alinharam.

Vítor Gonçalves, na primeira parte, e Bruno Gomes, na segunda, foram os autores dos golos dos comandados de Costinha, em estágio em Penafiel até quarta-feira.

Antes do arranque da I e II Ligas, no fim de semana de 7 e 8 de agosto, Boavista e Nacional vão disputar a primeira fase da Taça da Liga, em 25 de julho, com os axadrezados a visitarem o Marítimo e os alvinegros a receberem o Estoril Praia.