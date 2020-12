Nacional vence Leixões e defronta F. C. Porto nos oitavos

JN/Agências Hoje às 22:24 Facebook

O Nacional venceu (3-1), esta quarta-feira no Funchal, o Leixões na quarta eliminatória da Taça de Portugal e vai marcar encontro com o F. C. Porto nos oitavos.

O Leixões efetuou uma primeira parte de excelente nível, muito pressionante e personalizado, não concedendo muitas veleidades ao Nacional.

Contudo, depois de uma primeira oportunidade num cabeceamento de Wallyson Mallmann, o Nacional adiantou-se no marcador à passagem dos 15 minutos, por Kenji Gorré, assistido por Bryan Róchez na primeira vez que se acercou à baliza.

O Leixões reagiu de pronto e, dois minutos volvidos, restabeleceu a igualdade pelo jovem de 19 anos Rodrigo Ferreira, que, no seu segundo jogo pela equipa principal, se estreou a marcar.

O Nacional surgiu melhor na segunda metade e esteve perto do golo em duas ocasiões pelo recém entrado Brayan Riascos, que haveria de surgir aos 54 minutos, pelo avançado colombiano, que, mesmo depois de se atrapalhar, conseguiu rematar fora do alcance de Stefanovic.

O Leixões reagiu e, aos 75 minutos, esteve muito perto de igualar, com Rui Pedro a rematar colocado, mas junto ao poste.

Já no declinar da contenda, aos 86 minutos, o Nacional 'selou' a história da contenda, com novo golo de Brayan Riascos.