"Nada está ganho, temos de estar na frente em maio", diz Conceição

Nuno A. Amaral Ontem às 22:09 Facebook

Twitter

Partilhar

Treinador dos dragões fez pausa no trabalho para ver exposição de pintura, mas ainda falou de futebol

Por umas horas, curtas, Sérgio Conceição pôs em modo de pausa as preocupações com o mercado e com os próximos jogos do F. C. Porto, para visitar, esta quinta-feira, a exposição da pintora Susana Bravo ("Ir, ver, perder, olhar, parar, transformar"), na galeria da Cooperativa Árvore, bem no coração da Invicta. A presença do treinador surpreendeu muitos visitantes do espaço e sucederam-se as fotografias, enquanto Conceição, acompanhado da esposa, Liliana, apreciava os quadros de uma artista da qual é admirador, alguns dos quais pertencem mesmo à coleção particular do técnico portista.

No dia em que foi eleito melhor treinador do mês de dezembro pela Liga, Sérgio Conceição não deixou, no entanto, de falar de futebol. "Olha para esses prémios com naturalidade. Faço o meu trabalho. O mês de dezembro correu bem, mas já passou e há que continuar a justificar neste mês e no próximo", afirmou o treinador do F. C. Porto, ciente de que as vitórias das últimas semanas, que deixaram a equipa azul e branca isolada na frente do campeonato, só terão significado com o título.