Nadal deixa pódio do ténis mundial pela primeira vez desde 2017

O espanhol Rafael Nadal deixou o pódio do ranking mundial de ténis, divulgado esta segunda-feira e liderado pelo sérvio Novak Djokovic, o que acontece pela primeira vez desde maio de 2017, ao ser ultrapassado pelo grego Stefanos Tsitsipas.

Nadal, eliminado de forma surpreendente nos oitavos de final do torneio de Washington, caiu para o quarto lugar, por troca com Tsitsipas, enquanto Djokovic, no rescaldo da tentativa falhada de conquistar medalhas nos Jogos Olímpicos Tóquio2020, mantém-se firme na liderança da hierarquia mundial, à frente do russo Daniil Medvedev.

Pedro Sousa caiu dois lugares no ranking, para 127.º, mas continua a ser o melhor representante português, à frente de João Sousa, 149.º classificado, após uma queda de três posições, e de Frederico Silva, que subiu dois postos, para 179.º.

No ranking feminino, a australiana ​​​​​​​Ashleigh Barty manteve-se no comando, à frente da japonesa Naomi Osaka e da bielorrussa Aryna Sabalenka, segunda e terceira colocadas, respetivamente, num 'top 10' em que a canadiana Bianca Andreescu caiu três posições, para oitava.