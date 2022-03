Nadal e Alcaraz em duelo de gerações nas meias-finais de Indian Wells

Rui Almeida Santos Hoje às 10:11 Facebook

Rafa Nadal e Carlos Alcaraz têm encontro marcado nas meias-finais de Indian Wells, para as quais também se apuraram Paula Badosa e Maria Sakkaria, no torneio feminino.

Nadal teve de ir ao limite para ultrapassar o australiano Nick Kyrgios, um dos mais talentosos jogadores do circuito, apesar do atual 132.º lugar no ranking ATP.

O espanhol precisou de um tie-break para vencer o primeiro set (7-6), mas perdeu o segundo parcial (6-4), levando o jogo para um terceiro e decisivo set. Por entre jogadas incríveis, uma dupla falta de Kyrgios permitiu a Nadal quebrar o serviço do australiano aos 4-3, naquele que foi o momento-chave do encontro. Até final, o espanhol limitou-se a gerir os seus jogos de serviço para fechar o terceiro parcial com um 6-4.

Nas meias-finais, Rafa Nadal, de 35 anos, encontra aquele que muitos vêm como o seu sucessor, Carlos Alcaraz, de 18, que foi muito superior no duelo com o campeão em título de Indian Wells, o britânico Cameron Norrie, que bateu por 2-0.

É certo que Alcaraz foi quebrado no seu serviço por mais do que uma vez, mas nem isso o fez sequer tremer perante Norrie. Com uma resiliência impressionante no fundo do court, o jovem espanhol foi implacável no momento de atacar, tendo feito um total de 37 winners.

Segue-se uma empolgante meia-final entre os dois tenistas espanhóis, que trocaram elogios após os jogos desta madrugada. "O miúdo vai ser imparável, tem tudo para o ser. Ele já é um rival no presente e vai sê-lo durante os próximos anos", disse Nadal, enquanto Alcaraz lembrou que "não é todos os dias que se defronta um ídolo".

Os restantes jogos dos quartos-de-final do torneio Masters 1000 de Indian Wells jogam-se na próxima madrugada. Andrey Rublev defronta Grigor Dimitrov, enquanto Talylor Fritz joga frente a Miomir Kecmanovic.

Meias-finais do torneio feminino definidas

Na competição feminina, Maria Sakkari e Paula Badosa juntaram-se a Simona Halep e Iga Swiatek nas meias-finais.

A grega Maria Sakkaria bateu a cazaque Elena Rybakina por 2-0, com os parciais de 7-5 e 6-4. Também por 2-0, mas com sets mais desequilibrados, a campeã em título, Paula Badosa, levou a melhor diante a russa Veronika Kudermetova (6-3 e 6-2).