Nadal e Djokovic evitam-se na fase de grupos das ATP Finals

JN/Agências Hoje às 14:15 Facebook

Twitter

Partilhar

O tenista espanhol Rafael Nadal evitou os outros três grandes favoritos ao título nas ATP Finals na fase de grupos, com o sorteio a colocar Novak Djokovic, Stefanos Tsitsipas e Daniil Medvedev no Grupo Vermelho.

Na ausência do compatriota Carlos Alcaraz, número um mundial que vai falhar as Finais devido a lesão, o experiente maiorquino de 36 anos, segundo do ranking ATP, encabeça o Grupo Verde, no qual também estão o norueguês Casper Ruud (4.º), o canadiano Félix Auger-Aliassime (6.º) e o norte-americano Taylor Fritz (9.º).

Nadal, que vai disputar pela 17.ª vez a competição, a quinta como primeiro cabeça de série, persegue o primeiro título nas ATP Finals, uma das raras lacunas no seu extenso palmarés.

PUB

O sorteio, realizado, hoje, em Turim, emparelhou o sérvio Novak Djokovic (8.º), que vai procurar igualar o recorde de seis títulos do já retirado suíço Roger Federer nas ATP Finals, o grego Stefanos Tsitsipas (3.º) e os russos Daniil Medvedev (5.º), campeão em 2020, e Andrey Rublev (7.º) no Grupo Vermelho.

A competição que reúne os oito melhores tenistas da temporada - Fritz entra no lote devido à ausência de Alcaraz - arranca em 13 de novembro, com o sucessor do alemão Alexander Zverev, o também campeão de 2018 que está ausente por lesão, a ser coroado no dia 20.

Os dois melhores de cada grupo avançam para as meias-finais e disputam entre si a presença na final das ATP Finals.