Nadal em frente e Serena desiste em Roland Garros

O tenista espanhol passou à terceira ronda sem dificuldades, enquanto a tenista norte-americana disse adeus ao título devido a problemas físicos.

Rafael Nadal prosseguiu esta quarta-feira a defesa do título de Roland Garros, ao aceder à terceira ronda do "major" francês, assim como o austríaco Dominic Thiem e o alemão Alexander Zverev.

Numa jornada em que a desistência da norte-americana Serena Williams, por lesão no tendão de Aquiles, começou por ser a notícia do dia, o encontro entre o número dois mundial, 12 vezes campeão em Paris, e o norte-americano Mackenzie McDonald (236.º ATP) acabou com a vitória do maiorquino em três "sets" (6-1, 6-0 e 6-3). Foi o 440.º triunfo de Nadal em terra batida.

Também o finalista de 2018 e 2019, Dominic Thiem, assegurou a qualificação para a fase seguinte do torneio, que decorre até 11 de outubro, em Paris, mas teve mais trabalho diante Jack Sock, ex-número sete mundial, que só cedeu por 6-1, 6-3 e 7-6 (8-6) em duas horas e 22 minutos.

Já Alexander Zverev, vice-campeão do US Open e número sete ATP, só superou o francês Pierre-Hugues Herbert, ao fim de três horas e 59 minutos, em cinco partidas, por 2-6, 6-4, 7-6 (7-5), 4-6 e 6-4.

Na competição feminina, após a norte-americana Serena Williams anunciar a sua desistência ainda antes de entrar em "court", a romena Simona Halep, campeã de Roland Garros em 2017, superou a compatriota Irina Camelia-Begu (72.ª WTA) pelos parciais de 6-3 e 6-4.

A bielorrussa Victoria Azarenka (14.ª WTA), finalista do US Open, foi derrotada pela eslovaca Anna Karolina Schmiedlova, por duplo 6-2, enquanto a ucraniana Elina Svitolina, número cinco mundial, cedeu um "set" frente à mexicana Renata Zarazua, mas conseguiu rumar à terceira ronda, por 6-3, 0-6 e 6-2, tal como a holandesa Kiki Bertens, que figura no oitavo lugar da hierarquia WTA, conquistou a continuidade em prova ante a italiana Sara Errani, finalista de Roland Garros em 2012, pelos parciais de 7-6 (7-5), 3-6 e 9-7, em três horas e 11 minutos de um encontro marcado por 24 quebras de serviço.