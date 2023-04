Nadal falha Open de Madrid: "Estou numa situação difícil"

Rui Almeida Santos Hoje às 11:01 Facebook

Voltam a soar os alarmes em torno da condição física de Rafael Nadal, depois de o maiorquino ter confirmado a ausência do Open de Madrid, que se disputa entre 24 de abril e 7 de maio.

O tenista espanhol, de 36 anos, que não disputa qualquer torneio desde que se lesionou no quadril durante o Open da Austrália, em janeiro, revelou, através das redes sociais, que "a lesão ainda não está debelada", o que o impede de competir ao mais alto nível.

"Segui todos os conselhos médicos, mas a evolução não foi a esperada inicialmente e estou numa situação difícil. Pensei poder jogar os torneios mais importantes da minha carreira, como Monte Carlo, Barcelona, Madrid, Roma e Roland Garros, mas, infelizmente, não poderei estar em Madrid", escreveu.

Nadal lembrou que, "inicialmente, o período de recuperação era entre seis a oito semanas", mas já lá vão 14. "A situação não é o que esperávamos. Há alguns dias, decidimos fazer outro tratamento e ver se as coisas melhoram. Não posso dar prazos (para voltar). É assim que as coisas são agora", acrescentou.

Com Roland Garros a praticamente um mês de distância, subsistem as dúvidas em torno da participação do maior campeão de sempre do Grand Slam francês, que o espanhol conquistou por 14 vezes e onde perdeu apenas três encontros, em 115.

Para já, falha o Masters 1000 de Madrid e continua em dúvida para Roma, a última etapa antes de Roland Garros. Caso também não marque presença no torneio italiano e recupere a tempo de Paris, Rafael Nadal enfrentará o segundo Grand Slam da temporada sem ter disputado qualquer Open em terra batida.