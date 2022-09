Nadal felicita Alcaraz e prevê "muitas mais" conquistas do novo número um do mundo

JN/Agências Hoje às 12:07 Facebook

Rafael Nadal, recordista de títulos do Grand Slam, parabenizou o compatriota Carlos Alcaraz pela conquista do US Open e a liderança do ranking mundial, prevendo que esta será apenas a primeira de "muitas" grandes temporadas do jovem tenista espanhol.

"Felicidades, Carlos Alcaraz, pelo teu primeiro Grand Slam e pelo número um, que é o coroar da tua primeira grande temporada, que estou seguro que serão muitas mais", escreveu Rafael Nadal, terceiro colocado na hierarquia mundial, na sua conta na rede social Twitter.

A passagem de testemunho no ténis espanhol foi assim assinalada pelo maiorquino, de 36 anos, que detém o recorde de "majors" conquistado (22) e que se impôs nos dois primeiros Grand Slams da temporada, o Open da Austrália e Roland Garros, onde ampliou outro dos seus recordes, ao erguer o troféu do Open francês pela 14.ª vez.

Alcaraz, de 19 anos, venceu na final do Open dos Estados Unidos o norueguês Casper Ruud em quatro sets, com os parciais de 6-4, 2-6, 7-6 (7-1) e 6-3, em três horas e 20 minutos.

O espanhol tornou-se no mais jovem número um de sempre, ao destronar o russo Daniil Medvedev, e no mais novo campeão de um Grand Slam, precisamente desde Nadal, em Roland Garros em 2005.

O maiorquino teve ainda palavras de elogio para Casper Ruud, o tenista que derrotou este ano na final do "major" francês e que foi aluno da sua academia.

"Grande esforço, Casper Ruud. Estou muito orgulhoso de ti! Sorte difícil hoje, mas incrível torneio e temporada! Continua!", escreveu Nadal.

O veterano espanhol foi ultrapassado pelos dois finalistas do Open dos Estados Unidos, mas manteve o terceiro lugar no ranking ATP, liderado agora por Carlos Alcaraz.