Nadal lesiona-se e junta-se a Djokovic na lista de ausências de peso em Montreal

Rafa Nadal vai falhar o torneio Masters 1000 de Montreal devido a lesão. É a segunda baixa de peso para o torneio disputado no Canadá, juntamente com Novak Djokovic.

Depois de Novak Djokovic, foi a vez de Rafa Nadal confirmar que não vai participar no torneio Masters 1000 de Montreal, no Canadá.

Se no caso do tenista sérvio a justificação se prende com o facto de não estar vacinado contra a covid-19, fator imprescindível para entrar no Canadá, o espanhol anunciou a desistência devido a problemas físicos.

"Há quatro dias, comecei a trabalhar o meu serviço. Ontem, após um treino, senti uma pequena dor, que hoje prossegue. Decidimos não viajar a Montreal e continuar a trabalhar sem forçar", escreveu o maiorquino, de 36 anos, nas redes sociais.