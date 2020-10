Nadal na quarta ronda de Roland Garros

JN/Agências Hoje às 19:43 Facebook

O espanhol Rafael Nadal, segundo cabeça de série, apurou-se esta sexta-feira para a quarta ronda de Roland Garros, ao vencer o italiano Stefano Travaglia em apenas três sets.

Em busca do 13.º título no torneio do Grand Slam parisiense, Nadal, segundo do ranking mundial, derrotou Travaglia (74.º do mundo) pelos parciais de 6-1, 6-4 e 6-0, em uma hora e 37 minutos. Na próxima ronda, o espanhol, que ainda não perdeu nenhum set nesta edição de Roland Garros, vai encontrar o norte-americano Sebastian Corda, 213.º.

Já o austríaco Dominic Thiem, terceiro cabeça de série, bateu o norueguês Casper Ruud e também segue para a quarta ronda. Finalista vencido nos últimos dois anos em Paris, Thiem impôs-se a Ruud, 25.º do mundo, por 6-4, 6-3 e 6-1, em duas horas e 15 minutos.

Em femininos, a romena Simona Halep, primeira cabeça de série, está na quarta ronda, após ganhar à norte-americana Amanda Anisimova, por 6-0 e 6-1, num encontro que durou apenas 54 minutos. Na próxima ronda, a vencedora de Roland Garros em 2018, vai encontrar a polaca Iga Swiatek, 54.ª da hierarquia mundial, que está pela segunda vez consecutiva na quarta ronda de Roland Garros.