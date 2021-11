Nadal pretende regressar em dezembro

JN/Agências Hoje às 19:12 Facebook

Rafael Nadal, que apenas jogou duas vezes depois do desaire nas meias-finais de Roland Garros, pretende regressar aos 'courts' em dezembro, em Abu Dhabi, para preparar o Open da Austrália, em janeiro de 2022.

"Planeio jogar em Abu Dhabi em dezembro, participar num torneio na Austrália e, depois, jogar o Open da Austrália. É o meu objetivo e vamos trabalhar no duro que para isso aconteça", disse o atual quinto classificado da hierarquia mundial, num evento em Paris.

O tenista espanhol perdeu com o sérvio Novak Djokovic nas 'meias' de Roland Garros, em 11 de junho, falhando, assim, o 14.º título na terra batida parisiense e, depois disso, só disputou dois jogos no torneio de Washington, no início de agosto.

"Não sei exatamente quando estarei de regresso [ao circuito mundial], mas posso dizer que o meu objetivo é tentar voltar em Abu Dhabi, em dezembro, e depois disputar o início da próxima época, em janeiro", reafirmou o vencedor de 20 'Grand slams'.

Nadal adiantou que "a lesão no pé ainda tem de melhorar um pouco", mas disse que já consegue "treinar quase uma hora e meia por dia, o que é positivo".

"Há dias melhores do que outros, mas começo a ter muito mais dias positivos do que negativos, pelo que estou no bom caminho", afirmou o tenista de 35 anos.