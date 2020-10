Nadal vence Djokovic e conquista Roland Garros

JN Hoje às 17:00 Facebook

Twitter

Partilhar

O tenista espanhol derrotou, este domingo, o sérvio Novak Djokovic, número um mundial, e conquistou o 13.º título de Roland Garros, igualando o recorde de 20 triunfos do suíço Roger Federer no Grand Slam.

Naquela que foi a 13.ª final disputada no court Philippe-Chatrier, o esquerdino de Manacor levou a melhor diante o líder do ranking ATP, que procurava o segundo título em Paris, depois da vitória em 2016, em três sets, pelos parciais de 6-0, 6-2 e 7-5, ao cabo de duas horas e 41 minutos.

Graças ao triunfo no terceiro Grand Slam da temporada, Rafael Nadal conseguiu igualar o recorde de Roger Federer, número quatro mundial, que detém 20 títulos do Grand Slam, enquanto Novak Djokovic mantém-se em terceiro nesta estatística, com 17 majors.