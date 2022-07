Nagelsmann: "O Barça não tem dinheiro, mas compra qualquer jogador"

Rita Sousa Hoje às 11:58 Facebook

Treinador do Bayern Munique lança suspeitas sobre a alegada crise financeira do clube espanhol.

O treinador do Bayern Munique, Julian Nagelsmann, considerou "estranho e louco" a capacidade do Barcelona para conseguir contratar tantos jogadores neste verão, apesar das reconhecidas dificuldades financeiras.

Um dos nomes garantidos pelo catalães foi Robert Lewandowski, polaco que deixou o Bayern Munique num negócio por 45 milhões de euros, que pode chegar aos 50 milhões, mediante objetivos.

"Sim, eles compraram muitos jogadores. Não sei como, é o único clube do mundo que não tem dinheiro, mas compra qualquer jogador. É estranho e louco, mas de alguma forma eles encontram soluções. Não faço ideia como, mas sim, eles têm uma equipa melhor do que na época passada", afirmou Nagelsmann, na noite de terça-feira, em conferência de imprensa de antevisão ao jogo de pré-época com o DC United.

Neste mercado de transferências, o Barça já gastou mais de 100 milhões de euros nas contratações de Raphinha, ao Leeds, e Lewandowski, ao Bayern. Para além disso, assegurou duas contratações a custo-zero, Franck Kessié, ex-Milan, e Andreas Christensen, do Chelsea.

Em sentido contrário, apenas Coutinho (Aston Villa) deu algum lucro, com um encaixe a rondar os 20 milhões de euros. Dani Alves deixou o clube em fim de contrato, Trincão e Lenglet foram cedidos, ao Sporting e ao Tottenham, respetivamente.

Lewandowski e a saída para o Barça

"Eu e o Bayern fizemos coisas desnecessárias, mas acho que ambas as partes estão satisfeitas agora. O Bayern vai receber muito dinheiro e eu posso ir para o Barcelona. Queria jogar noutra Liga e foi a decisão mais difícil da minha vida. Queria viver noutro lugar", foi assim que avançado, de 33 anos, definiu a transferência dos bávaros, clube que representava há oito anos, para o Barcelona, em entrevista ao jornal alemão "Bild".

O internacional polaco assumiu "que não houve tempo para uma despedida" e avaliou o mercado de transferências do emblema catalão. "O Barcelona teve problemas no ano passado, mas fizeram boas contratações e estão no caminho certo para regressar ao topo", disse.

Na Catalunha, Lewandowski vai ser treinado por Xavi, técnico com quem já teve oportunidade de conversar. "Conheci o Xavi em Ibiza e ele disse-me o que espera de mim e que vamos conquistar muitos troféus juntos. De imediato senti uma boa química", concluiu.

Robert Lewandowski junta-se ao Barcelona em Miami

O futebolista polaco Robert Lewandowski chegou a Miami, nos Estados Unidos, na noite de domingo (madrugada desta segunda-feira) em Portugal e já se juntou aos novos colegas de equipa do Barcelona, tendo também já estado com o presidente do clube, Joan Laporta, para finalizar a chegada aos catalães.

"Finalmente estou aqui, estou muito contente por juntar-me ao Barcelona, por estar aqui. Os últimos dias foram longos, mas o acordo está feito, posso focar-me no novo capítulo da minha vida. Quero ganhar, não só jogos, mas também títulos, espero que ganhemos desde o início da época" afirmou o avançado nas primeiras declarações aos canais do clube, justificando a opção de carreira.

"Eu quis sempre jogar na liga espanhola, agora é o meu novo passo, também para a minha vida pessoal. É um novo desafio e estou aqui para ajudar o Barcelona a estar no topo e ganhar os títulos possíveis", referiu.