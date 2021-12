Nagelsmann responde a Jesus: "Vamos jogar com a melhor equipa. Cumprimentos ao Benfica"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 21:41 Facebook

O treinador do Bayern respondeu, esta terça-feira, a Jorge Jesus na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Barcelona, garantindo que vai escolher o melhor onze para defrontar os catalães.

O Benfica vai lutar, esta quarta-feira, por um lugar nos oitavos de final da Liga dos Campeões e, para isso, além de ser obrigado a vencer o Dínamo Kiev, tem de torcer para que o Barcelona não vença o Bayern de Munique, que já está apurado. Depois do encontro com os catalães, que terminou com empate sem golos, Jorge Jesus deixou uma mensagem à equipa alemã.

"Se acredito que o Bayern de Munique ganha ao Barcelona? Claro que acredito. O Barcelona é uma equipa super, mas o Bayern é melhor. Jogando em Munique, acho que os jogadores do Bayern querem ganhar e que o Bayern vai meter os melhores jogadores a jogar. Se não o fizer, vai desvirtuar a verdade desportiva. Mas não nos podemos esquecer que temos de ganhar ao Dínamo de Kiev", disse o treinador dos encarnados.

Esta terça-feira, o treinador do Bayern Munique respondeu a Jesus, garantindo que vai escolher os melhores jogadores.

"Neuer será titular, Lewandowski também vai jogar, não se preocupem. Acho que o Benfica descansou alguns jogadores aqui, na Alemnanha, quando jogou connosco. Vamos jogar com a melhor equipa possível. Cumprimentos para o Benfica", afirmou Julian Nagelsmann.