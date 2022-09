Nahuel D' Aquila vence em Valongo ao sprint

José Pedro Gomes Hoje às 16:02 Facebook

Corredor argentino deu a terceira vitória em etapas neste Grande Prémio JN/Leilosoc para a equipa Aviludo/Louletano/Loulé Concelho. Mauricio Moreira mantém-se como líder da corrida.

Nahuel D' Aquila foi o grande vencedor da sexta etapa do Grande Prémio JN, rematando ao sprint uma fuga com outros quatro corredores que chegou para a decisão do dia.

O ciclista argentino, que deu o terceiro triunfo à equipa algarvia nesta prova, superou em cima da linha de meta Gonçalo Leaça (LA-Alumínios/Credibom/MarcosCar) e Gaspar Gonçalves (Efapel), que respetivamente completaram o pódio da tirada.

O camisola amarela Mauricio Moreira (Glassdrive/Q8/Anicolor) chegou integrado no pelotão, 40 segundos depois, mas manteve a liderança da corrida, com os mesmos 28 segundos para o companheiro de equipa António Carvalho, e 56 para Joaquim Silva (Efapel).

Este domingo é a última oportunidade para os rivais de Moreira atacarem a liderança, numa etapa de 133,7 quilómetros, com partida na Maia e chegada em Vila Nova de Gaia.