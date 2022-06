Nakagami cai na Catalunha, bate num pneu e parte capacete

JN Hoje às 14:29 Facebook

O piloto japonês Takaaki Nakagami, da Honda, sofreu uma queda na primeira curva do Grande Prémio da Catalunha, pouco depois do início de prova, este domingo, projetando-se contra o pneu do italiano Francesco Bagnai, da Ducati e levando ainda à queda de um terceiro piloto. No forte embate, o capacete de Nakagami partiu.

Veja aqui o momento:

Arrepiante #sporttvportugal #MOTOGPnaSPORTTV #MotoGP #Motorcycle #Racing #Motosport #CatalanGP pic.twitter.com/fuNDBQ87da - SPORT TV (@SPORTTVPortugal) June 5, 2022

O Grande Prémio da Catalunha de MotoGP, a nona prova da temporada, foi ganha pelo francês Fábio Quartararo (Yamaha), líder do Mundial. O português Miguel Oliveira (KTM) foi nono classificado.