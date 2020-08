Nakajima reintegrado no plantel de Sérgio Conceição

JN Hoje às 19:35 Facebook

O avançado japonês foi a novidade no treino desta segunda-feira dos dragões, depois de muito tempo afastado da equipa e das opções do treinador portista.

O regresso ao trabalho do F. C. Porto, esta segunda-feira, no Olival, contou com Shoya Nakajima, que esteve afastado do plantel devido a preocupações familiares associadas à covid-19.

Através de imagens disponibilizadas pelo clube, é possível ver o internacional japonês em ação, depois de muito tempo afastado da equipa e das opções de Sérgio Conceição.

Quem também marcou presença na sessão de trabalho, que decorreu à porta fechada, foi Chidozie, o defesa nigeriano que esteve cedido ao Leganés na época passada.