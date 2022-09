Nakajima rescinde com o F. C. Porto e é oficializado na Turquia

JN Hoje às 17:27 Facebook

Shoya Nakajima rescindiu o vínculo que o ligava ao F. C. Porto até 2024. O internacional japonês, de 28 anos, foi confirmado esta tarde como reforço do Antalyaspor.

Nakajima foi esta tarde oficializado como reforço dos turcos do Antalyaspor. O japonês assinou por duas temporadas com o conjunto, depois de, segundo apurou o JN, ter rescindido o contrato com o F. C. Porto.

O internacional nipónico deixa assim o Dragão três anos após ter sido contratado ao Al-Duahil, do Catar, a troco de 12 milhões de euros, por metade do passe.

Depois de uma primeira época, ainda assim, relevante, com 28 jogos disputados e um golo apontado, o avançado perdeu espaço nas opções de Sérgio Conceição, acabando por ser emprestado ao Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos, e ao Portimonense, na época passada.