Nakajima titular no F. C. Porto frente ao Rio Ave

O F. C. Porto defende a liderança do campeonato que trouxe para esta 24.ª jornada, frente ao Rio Ave, no Estádio do Dragão. O pontapé de saída está marcado para as 20.30 horas.

Para o duelo com a equipa de Vila do Conde, o treinador portista, Sérgio Conceição, escolheu o seguinte onze: Marchesín; Corona, Mbemba, Marcano, Alex Telles; Otávio, Danilo Pereira, Sérgio Oliveira, Nakajima; Marega e Soares.

Em relação ao último jogo, a vitória (2-0) frente ao Santa Clara, Sérgio Conceição tirou Manafá, recuou Corona para a lateral direita, e lançou Nakajima no ataque.

No banco, o treinador portista tem à disposição Diogo Costa, Pepe, Romário Baró, Aboubakar, Matheus Uribe, Manafá e Fábio Silva.

Quanto ao Rio Ave, o técnico Carlos Carvalhal escolheu a seguinte equipa titular: Kieszek; Diogo Figueiras, Nélson Monte, Borevkovic, Aderllan Santos e Pedro Amaral; Al Musrati e Tarantini; Piazón, Mehdi Taremi e Nuno Santos.

No banco do Rio Ave sentam-se Paulo Vítor, Bruno Moreira, Júnio Rocha, Carlos Mané, Rúben, Messias e Gelson Dala.

Este jogo é dirigido por Artur Soares Dias, que será assistido por Rui Licínio e Paulo Soares. O VAR é Vasco Santos.