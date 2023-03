Namaso e Martínez espreitam titularidade no F. C. Porto

Nuno A. Amaral Hoje às 21:55 Facebook

Ausência de Evanilson abre vaga no ataque dos dragões no jogo com o Portimonense. Inglês e espanhol até já coabitaram no onze.

O regresso do campeonato, após duas semanas de paragem para jogos de seleções, vai trazer mudanças na equipa portista relativamente à jornada anterior. No ataque, é garantida a ausência de Evanilson, que está a ser tratado fora do clube a uma lesão muscular, abrindo-se uma vaga para jogar ao lado de Mehdi Taremi, disputada por Danny Namaso e Toni Martínez.

Se Sérgio Conceição decidir poupar o iraniano frente ao Portimonense, devido ao desgaste acumulado nos últimos dias em viagens intercontinentais, então o inglês e o espanhol até podem voltar a coabitar no onze. Foi isso que aconteceu nas recentes partidas com o Chaves e o Estoril, ganhas pelos dragões antes dos dois empates a zero registados diante de Inter e Braga.