Namaso ganha espaço no ataque do F. C. Porto

Inglês foi titular nos dois últimos jogos e mostrou serviço a Sérgio Conceição. Soma cinco golos nesta temporada.

Danny Namaso está a aproveitar as oportunidades que Sérgio Conceição lhe deu nos últimos jogos e o rendimento em campo permite-lhe ganhar espaço nos planos do técnico portista. Titular nos jogos com Gil Vicente e Chaves, o avançado inglês respondeu com um golo e uma assistência, embora só em Trás-os-Montes isso tenha ajudado os dragões a somar pontos na Liga. A boa forma do jovem de 22 anos deverá, de resto, significar a continuidade no onze azul e branco na partida de sexta-feira com o Estoril.

No primeiro ano a tempo inteiro no plantel principal do F. C. Porto, depois de ter chegado à Invicta em 2020 para jogar na equipa B, Namaso apresenta uma evolução assinalável. Desde o início da época, soma 25 jogos, 11 dos quais como titular, com cinco golos. O que marcou sábado em Chaves foi o primeiro da temporada no campeonato, sendo que os outros quatro foram apontados na Taça da Liga (três) e na Taça de Portugal (um). Numa fase da época em que Evanilson tem estado lesionado e Taremi baixou um pouco de produção, o atacante britânico convenceu Conceição a dar-lhe mais minutos, dividindo com Toni Martínez a responsabilidade de substituir o brasileiro e o iraniano, sendo que em Chaves jogaram mesmo os dois de início em simultâneo.