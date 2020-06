Namorada de Weigl fala no drama vivido no momento do ataque ao autocarro

JN Ontem às 22:17 Facebook

Sarah Richmond, namorada de Julian Weigl, falou este sábado, sobre o drama vivido pelo jogador do Benfica no momento em que o autocarro das águias foi atacado com uma pedra após o empate (0-0) com o Tondela.

Em declarações à televisão RTL, local onde trabalha como apresentadora televisiva, Sarah Richmond revelou que estava ao telemóvel com Weigl no momento do ataque e admitiu que os momentos que se seguiram foram de pânico total.

"O Julian está bem dentro do possível. Devido ao impacto da pedra no vidro ficou com pedaços no olho, que tiveram de ser retirados no hospital. Mas já está bem, foram lesões superficiais, por isso não teve de ficar internado. Estávamos ao telefone no momento do ataque quando ele, de repente, começou a gritar", disse.

Sarah Richmond explicou que foi, depois, outro elemento da comitiva das águias a explicar-lhe o que se estava a passar. "Continuei ao telefone a tentar ouvir alguma coisa e um membro do staff disse-me para não me preocupar, que uma pedra tinha entrado no autocarro e ligar-me-ia pouco depois. Fiquei confusa durante os 10 minutos em que fiquei à espera da minha chamada", afirmou.