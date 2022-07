Nani deixa os italianos do Veneza

JN Hoje às 17:54 Facebook

O internacional português Nani rescindiu o contrato que o ligava ao Veneza até 2023. Fez uma assistência nos 10 jogos em que participou na última edição da Serie A italiana.

A saída de Nani foi oficializada pelo Veneza, equipa que não evitou a despromoção ao segundo escalão do futebol transalpino, na última época.

Nos últimos dias, o extremo internacional português tem sido apontado ao futebol australiano, com o Melbourne Victory a poder avançar para a sua contratação.

Aos 35 anos, Nani, que se deu a conhecer ao mundo do futebol no Sporting, alinhou, ao longo da carreira, pelos ingleses do Manchester United, pelos turcos do Fenerbahçe, pelos espanhóis do Valência, pelos norte-americanos do Orlando City e pelos italianos da Lázio e do Veneza.