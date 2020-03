Nani empresta casas a profissionais de saúde

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 22:56 Facebook

O ex-jogador do Sporting juntou-se à onda solidária para lutar contra a pandemia do novo coronavírus e está a emprestar casas a profissionais de saúde.

Através dos parceiros da "Feel Like Home", Nani, atualmente a alinhar no Orlando City, da liga norte-americana, dá a cara ao movimento "Rooms Against Covid", que está a disponibilizar apartamentos cedidos pelos proprietários a profissionais que prestam assistência médica, com o objetivo de fornecer condições de vida confortáveis e garantir que as famílias fiquem protegidas da exposição ao novo coronavírus.

"Neste momento de necessidade não ficamos indiferentes, por isso, eu e os meus parceiros da feelslikehomeportugal vamos apoiar todos os que estão na linha da frente do combate à Covid-19. Protejam-se e fiquem em casa", pode ler-se no Instagram do atleta.