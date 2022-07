Nani tenta convencer Ronaldo a ficar no United: "Telefonei-lhe mas não atendeu"

Nani reencontrou os "red devils" na Austrália e admitiu que quer tentar convencer Cristiano Ronaldo a ficar no Manchester United.

A jogar pelos australianos do Melbourne Victory, Nani voltou a encontrar o Manchester United na Austrália, num jogo de pré-época, e revelou em entrevista ao jornal inglês "The Mirror" que está a tentar convencer Cristiano Ronaldo a ficar no Manchester United. "Espero que ele fique", começou por dizer o avançado, garantindo que chegou a telefonar a CR7 para abordar o assunto.

"Ele é um jogador importante, que faz sempre a diferença. Espero que ajude o clube. Tentei falar com ele quando estava de férias, mas não atendeu o telefone. Quando ele está de férias, ele não atende o telefone a ninguém! Tentei falar com ele, mas ele disse 'estou tão ocupado agora, conversaremos em breve'. Espero mesmo que ele fique", acrescentou Nani, que se estreou pelo Melbourne Victory precisamente no particular diante do United.

O nome de Cristiano Ronaldo continua a dar que falar no mercado de transferências e, esta segunda-feira, o Jornal espanhol "AS" garante que o internacional português convenceu Diego Simeone, treinador do Atlético de Madrid. A mesma publicação avança que o clube "colchonero", no qual alinha o português João Félix, deverá proceder a algumas vendas para poder contratar o jogador do Manchester United e que CR7 vê "com bons olhos" uma possível mudança para Madrid. O internacional português ainda não se apresentou ao trabalho no Manchester United, alegando "motivos familiares", e a saída dos "red devils" tem sido apontada como a mais provável.