Nanu e Otávio no onze para o jogo com o Famalicão

O F. C. Porto desloca-se esta sexta-feira, ao terreno do Famalicão, num jogo referente à 13.ª jornada, com arranque marcado para as 21 horas.

Onze do F. C. Porto: Marchesín; Nanu, Mbemba, Diogo Leite e Zaidu; Corona, Uribe, Sérgio Oliveira e Otávio; Marega e Taremi

Suplentes do F. C. Porto: Diogo Costa, Pepe, Grujić, Romário Baró, Luis Díaz, João Mário, Felipe Anderson, Toni Martínez e Evanilson.

Onze do Famalicão: Vaná; Diogo Queirós, Riccieli e Babić; Morer, Gustavo Assunção, Luković e Rúben Vinagre; Gil Dias, Anderson e Jhonata Robert.

Suplentes do Famalicão: Zlobin, Henrique Trevisan, Verdonk, Herrera, Ugarte, Iván Jaime, Pereyra, Campana e Valenzuela