Nanu garantido até 2025 e à inteira disposição de Sérgio Conceição

Nuno Barbosa Hoje às 22:34 Facebook

Twitter

Partilhar

O lateral direito proveniente do Marítimo foi anunciado, esta segunda-feira, véspera do fecho do mercado de transferências em Portugal, como reforço do F. C. Porto. Nanu assinou com os dragões um contrato válido para as próximas cinco temporadas, até 30 de junho de 2025.

"Não há palavras para descrever este momento. É um sentimento de grande felicidade, de poder realizar um sonho, um sonho que quero viver", disse o mais recente reforço dos azuis e brancos, em declarações à F. C. Porto TV.

"Quero agradecer esta oportunidade que vou agarrar com unhas e dentes. E quero dar muitas alegrias ao F. C. Porto, dar títulos e ajudar o máximo dentro e fora de campo. Sempre trabalhei para chegar a este nível e continuarei a trabalhar sempre no máximo para ajudar o clube nos seus objetivos. Tenho a certeza que coisas boas vão acontecer", prosseguiu Nanu.

O jogador faz toda a lateral direita e passou pelo Benfica durante a formação. Foi, no entanto, no Marítimo que se notabilizou. Agora, aos 26 anos, coloca-se à inteira disposição de Sérgio Conceição.

"Tenho essa facilidade de jogar em várias posições, mas o mais importante é jogar numa posição em que o mister sinta que estou bem e que posso contribuir para a equipa. Qualquer posição para mim é boa, mas claro que a lateral direito é onde posso destacar mais as minhas qualidades, que são a velocidade e a segurança no um para um, embora o meu ponto mais forte seja ofensivamente", apresentou-se o reforço portista.

"Os objetivos são ser campeão e ganhar o máximo de títulos possível. Posso vir a ajudar o F. C. Porto. Aos adeptos posso prometer que vou dar muitas alegrias, vou dar o meu melhor e vou trabalhar ao máximo para evoluir cada vez mais", rematou o futebolista que, no sábado, marcou o mais bonito golo do Marítimo, na vitória sobre o F. C. Porto, no Estádio do Dragão.