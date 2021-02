Nanu já teve alta do hospital

JN Hoje às 13:42 Facebook

O jogador do F. C. Porto Nanu teve alta hospitalar, esta sexta-feira, depois de ter passado a noite sob observação no São Francisco Xavier, em Lisboa, na sequência de um lance na partida de quinta-feira à noite.

O minuto 86 do jogo entre o Belenenses SAD - F. C. Porto ficou marcado por um choque aparatoso entre o guarda-redes Stanislav Kritciuk e o jogador do F. C. Porto Nanu. Do incidente resultou uma concussão cerebral e um traumatismo vértebro-medular com perda de memória para o futebolista azul e branco, transportado para o Hospital São Francisco Xavier, onde realizou exames complementares.

Logo após o lance viveram-se minutos de pânico com os colegas a aperceberem-se da gravidade da lesão e a chamarem, de imediato, o corpo médico do F. C. Porto para que pudesse socorrer o jogador. Pepe chegou a verter algumas lágrimas, Marega rezou e Uribe não disfarçava sinais de dor e preocupação. Num ápice, uma ambulância entrou no relvado e transportou Nanu para o hospital.