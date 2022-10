"Não éramos os melhores, também não somos os piores agora"

JN Hoje às 09:44, atualizado às 10:01 Facebook

Vítor Murta, presidente do Boavista, defende que a derrota em Famalicão por 4-0 não faz da equipa a pior, mas apela ao "trabalho e humildade" do plantel para que seja possível dar a volta por cima a esse resultado.

A derrota por 4-0 frente ao Famalicão, na 8.ª jornada da Liga, deixou o Boavista em choque, mas o seu presidente, Vítor Murta, acredita numa resposta positiva por parte da equipa.

"Não éramos os melhores antes deste jogo, também não somos os piores agora. Não foi um bom dia, mas seguiremos o nosso caminho com trabalho e humildade. Todos ao Bessa no próximo jogo apoiar a nossa equipa", explicou o dirigente, na sua página no Twitter.

Ao cabo de oito jornadas, o Boavista é quarto classificado na Liga, com 15 pontos. Na próxima jornada, os axadrezados recebem, no Estádio do Bessa, o Marítimo.