"Não há maior motivação do que estar num Euro", diz Sílvia Rebelo

Sílvia Rebelo, uma das capitãs da seleção portuguesa de futebol, destacou a importância de um "estágio longo" na preparação para o Europeu feminino, que se vai disputar em julho, em Inglaterra.

"O grupo está confiante. Estamos unidas e contentes por estarmos de novo juntas. Estamos onde toda a gente quer estar e acho que não há maior motivação do que estar num Euro. É verdade que não participamos pelos melhores motivos, mas fizemos uma excelente prestação na qualificação", considerou a defesa, em declarações no relvado da Cidade do Futebol.

A experiente central do Benfica salientou a importância de o período de trabalhos se prolongar por várias semanas até ao início do Europeu, porque "o selecionador vai conseguir trabalhar coisas que realmente quer, com mais tempo", num estágio ainda em regime semiaberto que se realiza na Cidade do Futebol, em Oeiras.

A seleção lusa vai viajar para Inglaterra no dia 3 de julho para disputar o Europeu, no qual vai defrontar Suécia, Países Baixos e Suíça. Antes, no decorrer deste estágio de preparação, Portugal realiza três jogos de preparação: um duplo confronto com a Grécia, a 22 e 25 de junho, e com a Austrália, no dia 28.

Nestes jogos de preparação, Sílvia Rebelo terá a oportunidade de chegar às 115 internacionalizações A por Portugal e não esconde o orgulho.

"Esta marca não tinha sido pensada. Representar Portugal sempre foi um objetivo, mas acho que as internacionalizações foram ocorrendo. Trabalho diariamente para isso e à medida que elas vão aumentando a responsabilidade também aumenta", destacou a defesa de 33 anos.