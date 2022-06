"Não podia ir contra a minha natureza". Dores menstruais travam Zheng no Roland Garros

A tenista foi eliminada do Roland Garros depois de perder diante de Iga Swiatek, número um Mundial. No final do jogo, a chinesa, que até entrou melhor no encontro, admitiu que as dores menstruais não a deixaram fazer melhor.

Qinwen Zheng sabia que ia ter um grande teste no jogo contra Iga Swiatek, atual número um do mundo e favorita à vitória, e também por isso sabia que teria de estar no seu melhor para conseguir seguir para os quartos de final no Roland Garrros. A tenista chinesa até entrou melhor, enfrentando a pressão da melhor forma e conseguindo a vitória no primeiro set, mas acabou por perder 6-7(5), 6-0, 6-2, com Swiatek a conseguir chegar ao impressionante registo de 32 vitórias seguidas - entretanto 33, depois de ter conseguido garantir um lugar nas meias-finais ao vencer a norte-americana Jessica Pegula em dois sets.

O duelo entre as duas ainda está a dar que falar, não pelo resultado ou exibições, mas pelas declarações que valeram elogios sobretudo a Qinwen Zheng, que falou sem pudores de uma questão que, em muitos aspetos, ainda é tabu. Enquanto Swiatek admitiu que durante o primeiro set prestou atenção a várias questões técnicas que não estavam a funcionar, o que a levou a ficar mais tensa, Zheng, de 19 anos, explicou que não conseguiu fazer melhor por estar a lidar com grandes dores menstruais.

"Dói-me muito o estômago e tentei o meu melhor, mas é que, no segundo e terceiro sets, não consegui, não tinha força para gritar sequer. Foi realmente duro. São coisas de raparigas. O primeiro dia é sempre tão duro e depois tenho de fazer desporto e tenho sempre tanta dor no primeiro dia. E eu não podia ir contra a minha natureza. Quem me dera poder ser um homem no court, mas não posso. É duro", disse no final do jogo vincando que, apesar do resultado, ficou feliz com o desempenho.

"Se eu não falar de hoje, estou feliz com o meu desempenho. Se não tivesse dor de estômago, penso que poderia ter desfrutado mais, gosto de correr melhor e de bater com mais força, de fazer mais esforço no campo. É uma pena que não tenha podido dar o que queria dar hoje. Eu só quero estar na forma perfeita na próxima vez que jogar contra ela", concluiu.