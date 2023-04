Não se pode nadar no Rio Sena desde 1923, mas nos Jogos Olímpicos vai ser possível

JN/Agências Hoje às 15:43 Facebook

As águas do Sena e os paralelos dos Campos Elísios vão ser protagonistas das provas de triatlo dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Paris 2024, de acordo com os percursos revelados esta quinta-feira.

Desde 1923 que é proibido nadar nas águas do Rio Sena, mas será aberta uma exceção para o evento, sendo que as provas de triatlo a antecederem a abertura de várias zonas balneares, prevista para 2025.

Nas provas de triatlo dos Jogos Olímpicos, agendadas para 30 e 31 de julho de 2024, o arranque dos 1.500 metros de natação será dado na Ponte Alexandre III, com dois circuitos a favor e contra a corrente.

Para arrancarem para os 40 quilómetros de ciclismo, os triatletas vão ter de subir 32 escadas, antes de fazerem um circuito que vai atravessar as duas margens do Sena, com passagens por espaços emblemáticos da capital francesa, como os Campos Elísios ou a Avenida Montaigne.

A Ponte Alexandre III será sempre o epicentro da prova, com os 10 quilómetros de corrida a terminarem e a começarem nesse local, onde serão coroados os novos campeões.

As provas dos Jogos Paralímpicos vão ter um desenho semelhante, passando igualmente por pontos icónicos da cidade.

"Estes percursos são um resumo do que são os Jogos de Paris: inovadores, icónicos e com foco no património. É um evento marcante, o início da reconquista do Sena", afirmou o vice-presidente da Câmara de Paris, Pierre Rabadan, responsável pelos Jogos Olímpicos e Paralímpicos.

Um evento-teste vai acontecer de 17 a 20 de agosto, nos percursos hoje anunciados.