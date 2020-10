"Não vivemos de opiniões e vitórias morais", diz Sérgio Conceição

Arnaldo Martins Hoje às 14:28 Facebook

Na projeção do jogo com o Gil Vicente, este sábado, às 20.30 horas, no Dragão, Sérgio Conceição confirmou a ausência de Díaz, por lesão. Otávio continua em dúvida. O técnico considera que os cinco pontos de atraso para o Benfica "são recuperáveis", mas frisa que é preciso "dar a volta a um momento menos bom e vencer" a formação de Barcelos.

Sem tempo para carpir mágoas, o F. C. Porto muda o chip da Liga dos Campeões e da derrota (3-1) com o Manchester City e foca-se na receção ao Gil Vicente, onde o objetivo é regressar aos triunfos, após um empate (2-2) com o Sporting e uma derrota caseira (2-3) com o Marítimo. "O primeiro passo para dar a volta é ganhar amanhã. Sabemos que temos um caminho para percorrer, nem tudo vai ser um mar de rosas, mas temos confiança no nosso trabalho. Mesmo com grandes momentos na casa de um rival, o Sporting, e agora na Champions, diante do City, como foi dito, temos de continuar a trabalhar e ganhar, pois é a melhor forma de dar a volta às situações. Não vivemos de opiniões e vitórias morais", salientou Conceição.

O treinador confirmou a indisponibilidade de Díaz, devido a lesão, e ainda não sabe se pode contar com Otávio. Isto num momento em que a equipa enfrenta jogos uns em cima dos outros, fruto de um calendário apertado: "É correr atrás do tempo, analisar o adversário e depois há jogo logo ao segundo dia. Não é fácil, fazer as coisas no quadro é tudo muito bonito, mas gosto de ver é dentro do campo. (...) Depois, andam aí uns papagaios, que não sabem o que se passa, nem se informam, e surpreendem-se do Toni Martínez ter jogado em Alvalade e o Taremi ter entrado depois. Antes desse jogo, o Toni trabalhou comigo quase duas semanas, o Taremi esteve na seleção e regressou na véspera do jogo. Nós é que percebemos o estado físico e anímico do jogador. Ou acham que eu quero perder? Sou verdadeiramente intratável quando perco, isolo-me de toda a gente, até da família".

O Gil Vicente merece toda a atenção. "É uma equipa com dinâmicas interessantes, três centrais poderosos, e alas a dar largura. Ainda só sofreu um golo e joga com critério. As individualidades estão identificadas e cabe-nos encaminhar o jogo para onde nós queremos".