Nápoles afasta-se de Sérgio Conceição

O mesmo "Corriere dello Sport" que deu como certa a contratação de Sérgio Conceição pelo Nápoles, na segunda-feira, é o mesmo que, volvidas 24 horas, descarta essa possibilidade. O JN apurou que ninguém do clube italiano falou diretamente com Conceição e que a ausência da Champions, objetivo falhado pelo napolitanos na última jornada, terá levado o técnico a reconsiderar a decisão.

Segundo aquele diário desportivo italiano, as negociações terão sofrido uma reviravolta na manhã desta terça-feira, com as partes a distanciarem-se, nomeadamente a nível contratual. O presidente Aurelio De Laurentiis estará quase a desistir da contratação, depois de, alegadamente, já ter preparado quase tudo para a conferência de imprensa de apresentação de Sérgio Conceição, que deveria decorrer quarta ou quinta-feira. A cerimónia deveria realizar-se num hotel de Roma, perto da sede da Filmauro, a empresa cinematográfica do presidente do Nápoles.

Ainda de acordo com o "Corriere dello Sport", descartado Sérgio Conceição, Aurelio De Laurentiis tem três nomes em equação: os italianos Simone Inzaghi, que orientou a Lazio, Luciano Spalletti (sem clube) e o francês Christophe Galtier, que acaba de levar o Lille ao título de campeão em França.

O JN sabe que, apesar do que tem sido escrito, o treinador português, em fim de contrato com o F. C. Porto - Pinto da Costa já manifestou interesse em prolongar a ligação iniciada em 2017 -, nunca foi contactado diretamente por alguém do Nápoles. E também que não estar na Champions, a grande montra do futebol europeu e mundial, após três presenças em quatro épocas ao serviço dos dragões, é algo que o Sérgio Conceição não vê com bons olhos.