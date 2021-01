Nápoles avança na Taça de Itália

JN/Agências Hoje às 23:04 Facebook

O Nápoles ganhou esta quinta-feira na receção ao Spezia, por 4-2, nos quartos de final da Taça de Itália, com a formação napolitana a marcar os golos na primeira parte.

O central senegalês Kalidou Koulibay fez o primeiro, logo aos cinco minutos, e Lozano (20), Politano (30) e Elmas (40) fizeram os restantes golos do Nápoles, que contou com o internacional português Mário Rui no "onze" titular.

Já na segunda metade, o Spezia reduziu por Gyasi (70) e Acampora (73), mas o Nápoles assegurou a passagem às semifinais, na quais vai encontrar a Atalanta, enquanto no outro jogo, o duelo será entre o Inter Milão e a Juventus, de Cristiano Ronaldo.