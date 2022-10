Nápoles derrota Roma de Mourinho e segura liderança isolada

JN Ontem às 23:26 Facebook

Comandados de Luciano Spalletti bateram o emblema da capital italiana com um golo de Osimhen, ao minuto 80, e lidera isolado a Liga italiana ao cabo de 11 jornadas

Em duelo cabeça de cartaz da 11.ª jornada da Liga italiana, o Nápoles derrotou a Roma por 1-0, com golo solitário de Osimhen. Rui Patrício foi titular na equipa de José Mourinho, enquanto Mário Rui não saiu do banco pelo emblema napolitano.

Com este triunfo, o Nápoles mantém a liderança isolada da Serie A, com 29 pontos, mais três que o Milan. A Roma é quinta, com 22 pontos.

Nos outros jogos deste domingo, a Lazio venceu em Bérgamo a Atalanta por 2-0, resultado igual ao que o Bolonha conseguiu diante do Lecce. A Udinese, de Beto, perdeu em casa diante do Torino por 2-1.