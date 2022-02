Nápoles e Barcelona unidos contra a guerra

JN/Agências Hoje às 21:29 Facebook

Os jogadores de Nápoles e FC Barcelona, que se defrontaram esta quinta-feira na segunda mão do play off da Liga Europa de futebol, mostraram uma faixa contra a guerra, na sequência da investida militar russa na Ucrânia.

Antes do arranque da partida, a faixa branca, com a inscrição "Stop War" ('Parar a Guerra', em tradução livre), foi desenrolada, numa medida que tinha sido anunciada pouco antes na rede social Twitter pelos napolitanos.

Foi o protesto político mais relevante do dia, que contou com vários jogos da Liga Europa, a segunda competição europeia de clubes, abaixo da Liga dos Campeões, cuja final está marcada para a cidade russa de São Petersburgo.

A UEFA anunciou que vai reunir-se esta sexta-feira para decidir se desloca a partida e se avança para outras sanções contra a federação russa, que também terá de receber partidas do play off de acesso ao Mundial de seleções de 2022, no Qatar.