Nápoles e Real Madrid confirmam lugares nos quartos

Os dois últimos encontros dos oitavos de final da Liga dos Campeões não tiveram direito a qualquer surpresa, com Nápoles e Real Madrid a confirmarem o apuramento para a próxima fase, às custas, respetivamente, de Eintracht Frankfurt e Liverpool.

Em vantagem na eliminatória, depois do triunfo, por 2-0, na Alemanha, o Nápoles confirmou, mais uma vez, que 2022/23 tem tudo para ser uma época histórica para o clube. Num dia marcado por cenas de grande violência entre adeptos na cidade, os italianos levaram a melhor no relvado e festejaram nova vitória, desta vez por 3-0.

Osimhen abriu o marcador em cima do intervalo (45+2 minutos) e ampliou a vantagem a abrir a segunda parte (53), enquanto Zielinski, de penálti, assinou o terceiro golo da noite no Estádio Diego Armando Maradona.

Ainda mais confortável na eliminatórias, graças aos três golos de vantagem obtidos em Inglaterra (5-2), o Real Madrid só tinha de evitar uma grande surpresa no Santiago Bernabéu e foi isso mesmo que aconteceu na capital espanhola.

Os merengues tiveram mais tempo de posse de bola, mais remates, mas a pontaria demorou a ter efeitos práticos. Já depois de Alisson fazer uma série de boas defesas, uma combinação entre Vinícius Júnior e Benzema permitiu ao francês marcar o único golo do jogo, aos 79 minutos. Com Diogo Jota a titular, o Liverpool também ameaçou várias vezes a baliza do Real, mas o finalista vencido da Champions 2021/22 (precisamente frente ao Real Madrid) despediu-se da prova com mais uma derrota ante o clube espanhol.