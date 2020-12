Nápoles muda o nome do estádio para Diego Armando Maradona

Ricardo Rocha Cruz Hoje às 17:25 Facebook

É mesmo oficial. O estádio do Nápoles, até agora conhecido como "San Paoli", mudou, esta sexta-feira, de denominação, e passará a chamar-se de "Diego Armando Maradona".

A alteração no nome foi aprovada, esta sexta-feira, por unanimidade pelo conselho do município de Nápoles. "Ao melhor jogador de todos os tempos, que com o seu imenso talento e magia honrou durante sete anos a camisola do Napoli, conquistando dois títulos e outros troféus de prestígio, e recebendo em troca o amor eterno da cidade", pode ler-se na nota.

Recorde-se que o presidente da câmara, Luigi de Magistris, iniciou o processo formal para rebatizar o estádio San Paolo, no dia a seguir à morte de Diego Maradona, que foi vítima de uma paragem cardiorrespiratória

El Pibe ingressou no Nápoles no verão de 1985, proveniente do Barcelona, tendo representado o clube até 1992, antes de partir rumo ao Sevilla.