Nápoles, perto do título, saiu do inferno graças a um cineasta

Basta um empate no jogo de hoje, no campo da Udinese, para o Nápoles ser campeão em Itália. O título foge-lhe desde 1990, quando pontificava Maradona. Desde aí tudo aconteceu: descida de divisão, uma grave crise financeira e a recuperação graças à mão de um cineasta.

Trinta e três anos depois, o Nápoles está à beira de voltar a conquistar o título italiano. Os alicerces de um clube, que há 19 anos estava falido e ainda chorava a memória de Diego Maradona, está sob os ombros do cineasta Aurelio de Laurentis, um dos homens mais ricos do país, que reabilitou financeiramente a estrutura. Durante a presença do astro argentino, que deu expressão e personalidade ao emblema cuja cor principal é o azul em homenagem ao Mar Tirreno, que banha a costa oeste italiana, o Nápoles foi pela primeira vez campeão - festejou dois títulos (1986/87 e 1989/90) -, conquistou uma Taça de Itália, uma Supertaça italiana e, na Europa, ganhou o primeiro e o único troféu da sua história, a Taça UEFA, em 1988/89.

Quatro temporadas de ouro que deram status, orgulho e reconhecimento ao clube e à cidade e que elevaram Maradona à condição de "Deus" em Nápoles. Porém, depois de uma subida à montanha, o clube desceu a um nível que poucos consideraram ser possível: atravessou uma crise desportiva e financeira praticamente sem precedentes que deixou os adeptos, cerca de 35 milhões, em depressão. O auge da queda ocorreu em 1998, com a descida à Série B, vergonha que não era vivida em Nápoles há 35 anos. Ainda assim, os simpatizantes do clube, o quarto mais representativo em Itália, nunca deixaram o Nápoles à deriva: muitos jogos, no período mais negro, foram acompanhados por mais de 40 mil pessoas, no Estádio San Paolo.