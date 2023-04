Nápoles prepara-se para santificar mais uns heróis

Mais de 30 anos depois, as gentes napolitanas estão prestes a voltar a festejar o "scudetto".

Demorou quase duas décadas, mas Aurelio De Laurentiis está prestes a cumprir o desígnio estipulado em 2004, quando pegou num Nápoles em frangalhos, em risco de falência e a necessitar de um tratamento de choque para renascer. Na altura, o clube que se fez grande às costas de Diego Maradona havia caído para a terceira divisão por problemas financeiros, mas isso, em vez do inferno, foi o ponto de partida para um ressurgimento que este fim de semana pode conhecer o feito mais significativo e elevar outros ao estatuto de heróis de uma cidade onde o futebol está acima de tudo e que está há mais de 30 anos à espera de outra celebração épica e inesquecível.

Cinco pontos. Duas vitórias ou uma vitória (hoje na receção à Salernitana, de Paulo Sousa) e um empate ou uma derrota da Lazio, amanhã, com o Inter de Milão, é tudo o que falta ao Nápoles para ser campeão italiano pela terceira vez. A festa, na verdade, está a retorcer-se há algum tempo, numa ânsia difícil de reprimir. Praticamente todas as ruas da cidade já estão prontas para esse dia, essa noite, nas imediações do Estádio Diego Armando Maradona já só se vê azul celeste. Bares, restaurantes, varandas, praças, monumentos...... Tudo ainda mais aperaltado do que o costume, numa demonstração de fervor que, diga-se, nem nos tempos mais negros se escondeu. Pelo contrário. Na terceira divisão, não era raro o Nápoles jogar em casa com 50 mil pessoas nas bancadas, levadas também pelo inconformismo e a antipatia sulista em relação ao Norte mais endinheirado e poderoso do país, concretamente contra cidades como Milão e Turim, fazendo do futebol o meio mais à mão para manter vivo esse antagonismo.