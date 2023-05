Nápoles sagra-se campeão 33 anos depois

O Nápoles sagrou-se, esta quinta-feira, campeão de Itália, 33 anos depois da última conquista.

Depois de uma grande temporada, o Nápoles sagrou-se o novo campeão de Itália, um título que lhe fugia há 33 anos. A faltarem cinco jornadas para o fim, o conjunto de Luciano Spalletti continuou o percurso impressionante na Liga e aproveitou a vantagem de 16 pontos para o segundo classificado.

Esta quinta-feira, o Nápoles apenas precisava de empatar na deslocação à Udinese para ser campeão. O conjunto onde joga o português Mário Rui, indisponível por lesão, sofreu primeiro mas conseguiu o empate no arranque da segunda parte para conseguir um ponto que valeu o título italiano.

Durante o jogo, centenas de adeptos juntaram-se nas ruas de Nápoles para assistir à partida.

Depois de ter conquistado os únicos dois campeonatos da história, em 1987 e 1990, com Diego Maradona ao comando, o Nápoles volta a subir, 33 anos depois, ao topo de Itália para premiar uma cidade que transpira futebol com o tão aguardado troféu.

Se o craque argentino foi, outrora, a figura da equipa, o conjunto de 2022/23 também tem alguns nomes sonantes. Victor Osimhen foi o grande destaque da época, com 27 golos marcados até ao momento. Além do avançado, ficará na memória a (boa) surpresa que foi Khvicha Kvaratskhelia.

O nome difícil de pronunciar e a qualidade do extremo fizeram os adeptos do Nápoles apelidá-lo de Kvaradona, uma mistura do nome próprio com o do futebolista argentino que outrora brilhou em Itália. O atacante apontou 14 golos e 14 assistências até ao momento.

O Nápoles regressa assim ao topo de Itália e a festa do futebol na cidade promete ser uma autêntica loucura.