Nápoles vai tomar medidas contra jogadores e treinador

A direção do Nápoles informou em comunicado a tomada de medidas contra os jogadores que se recusaram a ficar reunidos em concentração no centro de treinos até à partida contra o Génova no fim de semana. Para além dos jogadores, também o técnico Carlo Ancelotti parece estar em apuros e o seu despedimento está em cima da mesa.

Devido aos maus resultados na Serie A, o presidente do Nápoles, De Laurentiis, ordenou à equipa para que ficasse concentrada no centro de estágio "Castel Volturno" até ao próximo jogo para o campeonato, diante do Génova, no próximo sábado. Após o encontro de ontem, frente ao Red Bull Salzburg, que resultou num empate a uma bola, os jogadores do Nápoles desobedeceram às ordens do presidente e seguiram para casa em viaturas privadas. O técnico italiano Carlo Ancelotti também faltou à conferência de imprensa depois da partida.

O Nápoles, em comunicado oficial, informa que vão ser "tomadas medidas legais, em todas as instâncias". No comunicado lê-se ainda: "tendo em conta o comportamento dos futebolistas na noite de 05 de novembro, o clube irá defender os seus direitos económicos, patrimoniais, de imagem e disciplinares, junto das entidades competentes".

Carlo Ancelotti também pode estar em apuros. Segundo o "Gazzetta dello Sport", o técnico e o presidente dos italianos desentenderam-se durante uma reunião por videochamada, pelo facto de o treinador estar contra as ordens de De Laurentiis, ou seja, a rescisão de contrato de Ancelotti é uma possibilidade nas próximas horas.

O plantel continua a treinar recusando as ordens da direção Foto: LUSA/Castel Volturno

A equipa treinou hoje como é habitual e os jogadores regressaram a casa depois do treino, contrariando a obrigação do presidente em reunir os atletas durante os próximos dias.

O Nápoles, no mesmo comunicado, também decretou silêncio à imprensa enquanto o assunto está a ser tratado.