Nápoles vence em Turim e fica muito perto do "scudetto"

O Nápoles está cada vez mais perto de recuperar o título de campeão de Itália, algo que não conquista desde 1989/90, depois de, este domingo, ter vencido no terreno da Juventus que, a meio da semana, empatou em Alvalade e afastou o Sporting da Liga Europa.

Depois de lhe terem sido restituídos 15 pontos, a Juventus saltou para o terceiro lugar da Serie A e, este domingo, esteve muito perto de conseguir bater o pé ao líder do campeonato. A "Vecchia Signora" ainda festejou um golo de Di María, aos 82 minutos, mas o lance acabaria por ser anulado pelo VAR.

Depois de dizer adeus à Liga dos Campeões - eliminado pelo Milan -, o Nápoles aproveitou a deixa e aos 90+3 minutos, Raspadori marcou o tento do triunfo e que pode lançar, muito em breve, a festa de campeão.

Com 17 pontos de vantagem sobre a Lazio, segunda classificada, e a sete jornadas do final da prova, a formação napolitana até pode festejar já na próxima ronda, precisando de vencer o Salernitana no sábado e esperar que, no dia seguinte, a equipa de Roma perca no terreno do Inter de Milão.