Nápoles voltar a vencer e reforça liderança em Itália

O Nápoles, com o português Mário Rui a titular, reforçou a liderança na Liga italiana de futebol após vencer no terreno da ​​​​​​​Salernitana, por 2-0, ficando provisoriamente com 12 pontos de vantagem, na 19.ª jornada.

No terreno do 15.º classificado da prova, o Nápoles registou a terceira vitória consecutiva na Serie A com golos de Di Lorenzo, aos 45+3 minutos, e do nigeriano Osimhen, aos 48.

O lateral internacional português Mário Rui foi titular e esteve a tempo inteiro na equipa napolitana, que terminou a primeira volta do campeonato com 16 vitórias, cedendo apenas dois empates e uma derrota.

O Nápoles não conquista a Serie A desde 1989/90 e já depois disso chegou a passar pela segunda divisão italiana.

A formação de Luciano Spalletti passou a somar 50 pontos, mais 12 que o AC Milan, atual campeão, que nesta ronda visita na terça-feira o campo da Lazio.

Por seu lado, a Salernitana, que durante a semana despediu o treinador Davide Nicola, acabando após dois dias por optar pelo seu regresso, continua com 18 pontos, agora seis acima da zona de despromoção, já que o Verona, 18.º classificado, venceu na receção ao Lecce (2-0), no encontro que deu inicio à jornada.