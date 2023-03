Naturalizações têm maior peso no atletismo

António M. Soares Hoje às 13:04 Facebook

Portugal segue tendência europeia para assimilar atletas de outras nações graças a um regime de exceção que tem acelerado processos.

O atletismo é a modalidade com mais atletas naturalizados nas diversas disciplinas, seguindo, aliás, uma tendência europeia. No último Europeu em pista coberta, na Turquia, oito dos 22 atletas da delegação lusa eram naturalizados. Da mesma forma, nos Jogos olímpicos de Tóquio 2020, Portugal apresentou a terceira maior delegação de sempre, com 92 atletas, 19 dos quais nascidos no estrangeiro, alguns até com formação desportiva em Portugal. Quando comparado com outras modalidades como o futebol, no último Mundial eram três (Pepe, Otávio e Matheus Nunes) os jogadores com outras origens, que beneficiam da nacionalidade portuguesa. No Mundial de andebol, Victor Iturriza e Alexis Borges, nascidos em Cuba, também entraram na convocatória lusa e no basquetebol há quatro naturalizados, sendo que aqui a federação limita a chamada a apenas um por convocatória.

Sem o recurso aos atletas naturalizados no atletismo, Portugal estaria mais afastado das medalhas, porque além de questões físicas e genéticas as bases de formação estão longe do nível daquilo que se vê em alguns países estrangeiros, que colocam o atletismo e as diversas especialidades ao nível das modalidades mais populares e assim atraem mais praticantes. Na Europa, por exemplo, há países em que as disciplinas escolares incluem o atletismo e as suas variantes, além de oferecerem infraestruturas de excelência.